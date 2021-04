LA DIGITALE Le numérique éducatif libre et responsable

défend un numérique éducatif vertueux et inclusif à l'écart des grandes sociétés guidées par la course au profit et par la collecte et la vente de données.

sensibilise aux bonnes pratiques et à la sobriété numérique dans la sphère éducative.

conçoit et développe des outils numériques et des applications libres et responsables pour les enseignants (de langues).

La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.

DES OUTILS POUR LES ENSEIGNANTS

Le numérique est un des enjeux majeurs de l'éducation (et de la société) au XXIe siècle.

Dans sa volonté d'être utile à la communauté éducative, La Digitale propose des outils numériques responsables (c'est quoi un outil numérique éducatif responsable ?) et gratuits pour accompagner les processus d'enseignement et d'apprentissage en présence et à distance.

Applications en ligne

Logiciels pour Windows, macOS et GNU/Linux

Système d'exploitation Raspberry Pi

Modèle économique

Le développement et l'hébergement de ces outils reposent sur un modèle économique simple. Les outils sont mis à disposition gratuitement et sans bridage : les fonctionnalités sont les mêmes pour toutes et pour tous.

Les coûts de production sont pris en charge par un système de financement participatif. La pérennité des outils de La Digitale dépend donc des enseignants (responsables) qui les utilisent 😉.